CNN: Зеленский назвал армию Украины равной по силам войскам НАТО
Владимир Зеленский уверен, что украинские войска не уступают армиям государств Североатлантического альянса.
Американский телеканал CNN опубликовал фрагмент интервью с Владимиром Зеленским, который утверждает, что вступив в военный конфликт с Россией, Украина доказала боеспособность своей армии. При этом Зеленский уверен, что ВСУ находятся на уровне войск стран-участниц НАТО.
Также Владимир Зеленский заявил, что Украина может претендовать на вступление в Североатлантический альянс лишь на основе критерия мощности национальной армии, однако страны НАТО не готовы предоставлять членство в организации Киеву сейчас.
По мнению Зеленского, чтобы Украина могла вступить в Североатлантический альянс, НАТО должно предоставить гарантии безопасности Киеву, распространив на него пятую статью устава военного блока, согласно которому напавший на одну страну альянса признаётся напавшим на всю организацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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