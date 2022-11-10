Диетологи рассказали, кому показана низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров

Низкоуглеводные диеты сейчас очень популярны для похудения, причем, на них «сидят» все, кому не лень. Точнее, те, у кого хватает силы воли и здоровья выдержать такой стиль питания.

Как снижение углеводов лечит эпилепсию:

В 20-х годах прошлого века низкоуглеводная диета с умеренным содержанием белка и высоким содержанием жиров хорошо зарекомендовала себя в лечении эпилепсии. Ученые заметили, что при недостатке в рационе углеводов головной мозг начинает использовать в качестве источника энергии не глюкозу, а кетоновые тела (продукты обмена веществ, образующиеся в печени). При этом больные эпилепсией чувствуют себя намного лучше.

Диету стали называть кетогенной, а многочисленные эксперименты показали, что она на самом деле эффективна. В одном из исследований принимали участие дети до 2 лет, страдающие ежедневными приступами эпилепсии. На фоне кетогенной диеты количество и тяжесть приступов уменьшались на 50 %. Сейчас кетогенная диета также успешно используется в педиатрии для лечения неврологических заболеваний.

Важный момент — на протяжении всего периода лечебного питания нужно контролировать количество кетоновых тел в моче и при необходимости корректировать рацион.

Низкоуглеводная диета доктора Аткинса:

Чуть позже было обнаружено, что кетогенная диета приводит к похудению, поскольку кетоновые тела образуются из жирных кислот. Иными словами, когда в организме наблюдается недостаток глюкозы, печень начинает перерабатывать жировые запасы.

В 70-х годах американский врач-кардиолог Роберт Аткинс адаптировал кетогенное питание в диету для снижения веса, но она стала популярной лишь в начале 2000-х. В то время многие звезды Голливуда «подсели» на Аткинса и добивались сногсшибательных результатов. Да и автор диеты сбросил на ней 28 кг.

Суть диеты в том, что можно не ограничивать себя в калориях, поедая белки и жиры, а углеводы свести к минимуму. Чтобы организм не страдал от отсутствия витаминов и клетчатки, в рацион включаются некрахмалистые овощи. Согласитесь, с огурцами, помидорами, перцами, кабачками, брокколи, листовой зеленью можно составить вполне нормальное меню. Кроме того, иногда допускается небольшое количество фруктов, ягод и зерновых.

Диета Аткинса состоит из четырех фаз (индукция, снижение веса, переходный период, поддержание результатов), и для каждой стадии есть свои диетические рекомендации, в том числе по количеству углеводов. По сравнению с классической кето-диетой в системе питания Аткинса меньше ограничений, больше белков, к тому же не надо контролировать уровень кетонов.

Современные низкоуглеводные диеты:

Классическая кетодиета, разработанная для лечения эпилепсии, является основой многих низкоуглеводных диет. Например, система питания LCHF (Low Carb High Fat, то есть «мало углеводов, много жиров»), разработанная шведским диетологом Андреасом Энфельдтом, не очень строга. Вы просто стараетесь есть меньше углеводов, остальное — по желанию. Правда, вредные продукты и фастфуд лучше исключить.

Французский врач Пьер Дюкан создал низкоуглеводную диету с высоким уровнем белка и низким содержанием жиров и углеводов. Эта система питания жесткая, так как рацион состоит только из 100 продуктов.

У Дюкана, как и у Аткинса, тоже есть 4 этапа — атака, круиз, консолидация и стабилизация. У этой системы питания позже появился российский аналог — «кремлевская» диета. В рамках «кремлевки» каждому продукту присваивается цена в условных единицах, где 1 у.е. равна 1 г углеводов. Но если Дюкан разрешает употреблять до 20 г углеводов в день, то Кремлевская диета более щадящая и допускающая до 40 г углеводов в ежедневном рационе.

Автором палеодиеты считают немецкого гастроэнтеролога Вальтера Л. Вегтлина, который изучил рацион древнего человека и вывел идеальную, на его взгляд, формулу питания: много белков и жиров, минимум углеводов.

Дело в том, что в эпоху палеолита сельского хозяйства не было, и люди питались тем, что могли взять от природы — мясом, рыбой, орехами, фруктами и растениями, не выращивая их специально.

В этой системе нет строгих расчетов норм белков, жиров и углеводов, но рекомендуется есть умеренно и только при появления голода. У палео-диеты есть две лечебные разновидности — эпипалео от американского нейрохирурга Джека Круза для лечения лептинорезистентности и ауто-иммунная палеодиета (АИП) для облегчения состояния при аутоиммунном тиреоидите.

Кетодиета доктора Берга:

Всемирно известный специалист по кетопитанию доктор Эрик Берг пропагандирует как бы «Здоровое кето», считая, что сначала нужно оздоровиться, а потом тело само избавится от лишнего веса. В его системе питания похудение является приятным бонусом, главное — восстановление правильного обмена веществ и гормонального фона.

Доктор Берг советует отдавать предпочтение исключительно натуральным фермерским продуктам, включать в рацион достаточное количество полезных жиров (органическое сливочное, кокосовое, оливковое масло, авокадо), есть как можно больше некрахмалистых овощей и зелени. Количество углеводов — до 50 г, это больше, чем на других низкоуглеводных диетах, при этом овощи и зелень не учитываются при расчете БЖУ. В качестве натуральных подсластителей Берг рекомендует эритрит, ксилит и стевию.

Доктор советует есть не чаще двух-трех раз в день, объясняя это тем, что постоянные перекусы приводят к повышению уровня инсулина, а это провоцирует развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета. Режим питания, в соответствии с теорией Берга, должен быть подобран по типу телосложения .

Также следует следить за достаточным поступлением в организм витаминов и минералов, высыпаться и ввести в свою жизнь физические нагрузки.