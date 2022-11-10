Reuters: газохранилище Бергемер в Нидерландах заполнено на сто процентов
Издание Reuters сообщило о полном заполнении нидерландского газохранилища Бергемер.
Информационное агентство Reuters взяло интервью у министра энергетики Нидерландов Роба Йеттена, который утверждает, что местное газохранилище Бергемер недалеко от Амстердама к текущему моменту уже заполнено газом на сто процентов. При этом Йеттен напомнил, что Бергемер является крупнейшим газохранилищем на западе Европы.
Роб Йеттен уверен, что Нидерланды в состоянии подготовить критически важную инфраструктуру страны к зиме, также успешно отапливая частные домавладения.
По словам Йеттена, в настоящий момент нидерландские газохранилища заполнены на 92 процента, и полное их заполнение может произойти в ближайшее время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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