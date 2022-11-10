Reuters: газохранилище Бергемер в Нидерландах заполнено на сто процентов

Издание Reuters сообщило о полном заполнении нидерландского газохранилища Бергемер.

Информационное агентство Reuters взяло интервью у министра энергетики Нидерландов Роба Йеттена, который утверждает, что местное газохранилище Бергемер недалеко от Амстердама к текущему моменту уже заполнено газом на сто процентов. При этом Йеттен напомнил, что Бергемер является крупнейшим газохранилищем на западе Европы.

Роб Йеттен уверен, что Нидерланды в состоянии подготовить критически важную инфраструктуру страны к зиме, также успешно отапливая частные домавладения.

По словам Йеттена, в настоящий момент нидерландские газохранилища заполнены на 92 процента, и полное их заполнение может произойти в ближайшее время.