Издание The National Interest утверждает, что правительство США теряет крупнейших мировых партнёров из-за антироссийских санкций Вашингтона.

Американская газета The National Interest уведомляет, что после начала российской СВО на территории Украины правительство Соединённых Штатов взяло некорректный внешнеполитический курс, попытавшись требовать от других государств беспрекословной поддержи санкций в отношении Москвы.

По данным публицистов NI, это привело к тому, что США начали терять ведущих экономических партнёров в лице Саудовской Аравии, Турции и Китая.

Автор статьи в National Interest уверен, что Джо Байден должен был провести деликатные переговоры с администрациями Пекина, Эр-Рияда и Анкара, однако вместо этого американский президент выбрал язык ультиматумов, окончательно отвернув от Вашингтона потенциальных союзников.