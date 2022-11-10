Срок хранения хлебобулочных изделий

Сейчас мы относимся к хлебу как к обычному продукту питания, без священного трепета, но сохранение его в свежем виде по-прежнему актуально.

Традиции старины:

Наши предки считали хлеб воплощением божьей благодати, выбрасывать его считалось грехом. Хранили его в сухом и прохладном месте, в сенях или на улице, а летом — в погребе, потому что пекли сразу помногу. Только что испеченный и остывший каравай заворачивали в льняное полотенце и только потом убирали на хранение. Зачерствевший хлеб использовали для приготовления тюри или ставили на нем квас. Ни кусочка не пропадало зря!

Хлеб и ГОСТы:

В соответствии с государственным стандартом, самый скоропортящийся — белый хлеб, так как его срок годности без упаковки составляет 24 часа. Хлеб из ржаной муки «держится» дольше, но через 1,5 дня его вкусовые качества неизбежно начинают ухудшаться.

Самый «долгоиграющий» — сэндвичевый (тостовый) хлеб «Харрис», поскольку в нем содержатся консерванты. Но в среднем хлеб «живет» три дня, а потом начинает постепенно плесневеть.

Оптимальная температура для хранения хлеба — 20‒25 °С, относительная влажность воздуха — 75%. При более высокой влажности активнее размножается грибок, при более низкой хлеб быстрее черствеет.

Пищевые добавки для длительного хранения хлеба:

В составе выпечки иногда можно увидеть пропионат кальция. Это органическая соль, она препятствует развитию плесени и бактерий. Некоторые виды хлеба обрабатываются пищевым спиртом для увеличения срока хранения. Однако пропионата кальция в хлебе настолько мало, что нет смысла говорить о каком-либо вреде для здоровья. Спирт тоже мгновенно выветривается после вскрытия упаковки.

Иногда в выпечку добавляют эмульгатор летицин, который помогает изделиям долго не черстветь. Летицин — природное сырье, получаемое из растительных масел, он не только не вреден, но и полезен (его дополнительный прием в виде добавок иногда назначают врачи). Зачастую пищевые добавки не только решают проблемы с плесенью, но и улучшают текстуру хлебобулочных изделий.

Что еще влияет на срок «жизни» выпечки?

Многое зависит от рецептуры — например, длительный период брожения и скоростной замес продляют срок хранения хлебобулочных изделий. Также важна правильность технологического процесса, ведь любая ошибка может привести к сокращению срока годности.

Выпечка из муки грубого помола дольше остается свежей, поскольку для плесени такой продукт кажется непривлекательным. По этой причине добавление к пшеничной муке отрубей или ржаной муки продляет срок годности изделий. Но некоторые виды муки (например кукурузная или ячменная), наоборот, увеличивают влажность, и такой хлеб продержится недолго.

Хлеб в полиэтилене:

Нередко хлеб хранят в магазинной полиэтиленовой упаковке, и это большая ошибка. В таких пакетах идеальные условия для роста грибка — тепло и влажность, ведь хлеб, как правило, упаковывают в теплом виде. Если в пакет положить хлеб, только что вынутый из духовки, в нем еще и конденсат начнет образовываться — для плесени это настоящее раздолье!

Принеся хлеб из магазина, поменяйте пакет и проделайте в нем небольшие отверстия зубочисткой для вентиляции. При этом не используйте тот же самый целлофановый пакет для хранения другой буханки хлеба. Вы также можете завернуть хлеб в пергаментную бумагу — в этом случае он сохранит аппетитную хрустящую корочку.

Если на кухне тепло, хлеб через три дня может начать плесневеть. Заметив на боку буханки пятно плесени, не срезайте его. Дело в том, что заражен весь хлеб, пусть даже плесень видна еще не везде. Увы, выпечку придется выбросить.

Хлеб в кастрюле:

Многие хозяйки хранят хлебобулочные изделия в плотно закрытой кастрюле, в результате чего в течение трех дней можно наслаждаться мягким и вкусным хлебом и булочками. Желательно положить в кастрюлю рядом с хлебом яблоко — это убирает излишнюю влажность.