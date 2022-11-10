Эксперты рассказали, что в составе ливерной колбасы и как её выбирать

Ливерная колбаса для многих представителей старшего поколения ассоциируется с советским прошлым. И сейчас к ней отношение очень противоречивое — одни ее любят, а другие и за еду не считают.

Что такое ливерная колбаса:

Ливерную колбасу делают из мяса и перемолотых в фарш субпродуктов домашних животных или птицы — печени, сердца, легких, желудка, мозгов с луком и приправами. Мясо берут любое, в соответствии с ГОСТом — говядину, свинину, телятину, кролика, птицу, баранину.

В фарш могут класть шкурки, губы, уши, которые придают ему вязкость и клейкость. В советские времена в ливерную массу для приготовления самых дешевых сортов колбасы добавляли говяжий и свиной жир, а крупы и бобовые входили в состав мясосодержащих и растительных сортов. Даже свиные шкварки и кровь уходили в фарш.

Мясные ингредиенты и другое сырье измельчаются или протираются через сито, а потом им заполняются свиные черева. Готовые колбаски отвариваются и охлаждаются. По консистенции этот продукт напоминает густой паштет, который можно резать, его цвет может быть разным — серым, розовым, желтоватым, все зависит от состава.

В советские времена колбасу нарезали кусочками и поджаривали на сковороде в панировке — снаружи она получалась хрустящей, а внутри нежной. С колбасой готовили макароны по-флотски, пирожки, блинчики, запеканки, зразы, салаты, подавали с гречкой, картошкой и намазывали на хлеб.

Колбаса из СССР по ГОСТу:

Советская ливерная колбаса высшего сорта выпускалась в двух вариантах: яичная (печень, говядина или телятина, свинина или свиная щековина, молоко, яйца, мука, соль и специи) и ливерная, наполовину состоявшая из печени, без муки и молока.

Дальше шли колбасы первого сорта — вареная, ливерная обыкновенная, белковая, кроличья, копченая. Колбаса второго сорта была со шпиком, а в «третьесортную» добавляли хрящи, рубец, легкие, вымя, мясо диафрагмы, калтык, крупу или бобы, перец и соль. Обо всех подробностях можно почитать в книге Е.П. Мищенко и Е.И. Гольдман «Производство колбасных изделий», 1976 г.

Как можно заметить, весь состав натуральный, и никакой химии даже в самых дешевых сортах. Яичная колбаса была элитной — она готовилась из свежей телятины от телят не старше одного года и из свинины от поросят не старше 6 месяцев, яйца тоже брали только свежие, а молоко — только цельное. Это было настоящее лакомство, вкусное, нежное и ароматное.

Взгляд в прошлое:

В дореволюционные времена ливерная колбаса была очень популярна, а готовили ее на любой вкус и кошелек. Вот, к примеру, рецепт «Ливерной паштетной колбасы с трюфелями» начала XX века.

Мелко порубите 16 кг телячьих (или свиных) печенок и 9 кг молодой телятины, порежьте кусочками 1,3 кг черных варшавских трюфелей. Покрошите 10 луковиц и обжарьте их в 3,6 кг свиного сала, после чего удалите лук и влейте сало, пропитавшееся луковым соком, в фарш.

А теперь добавьте к фаршу 24 кг мягкого свиного жира от молодых свиней, 20-30 яиц, 1,1 кг соли, 102 г толченого белого перца и по 56 г мускатного ореха, гвоздики и корицы. Набейте бычьи или бараньи кишки хорошо измельченным фаршем и варите колбасу 1,5 часа.

Ливерные колбаски на Руси делали всегда: мелко рубили субпродукты и мясо, приправляли специями, добавляли сало или сливочное масло, яйца, гречневую кашу. Кто был победнее, довольствовался субпродуктами и гречкой.

Очищенные кишки домашних животных набивали фаршем, а потом варили, запекали, жарили или коптили в дыму. Советы по приготовлению ливерной колбасы из баранины есть и в «Домострое»: «…печень изрубит с лучком и, пленкою обернув, на сковороде изжарит, легкие, также с молочком с мукой да яичками разболтав, нальет, а кишечки зальет яичками, из бараньей головы мозжок с потрошком в отваре сготовит, а рубец начинит кашкою…»