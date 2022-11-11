Пентагон: США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн
2022-11-11 00:00
США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом $400 млн, сообщили в Пентагоне.
В четверг днем пресс-служба Пентагона сообщила, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом $400 млн, предполагающий передачу Киеву четырех систем ПВО Avenger, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.
Также Вашингтон направляет около 400 гранатометов, стрелковое оружие, оптику и боеприпасы к нему, защитное снаряжение для холодной погоды, снаряжение для расчистки препятствий.
Опубликовано: Елена Калиновская
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