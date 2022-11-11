Зеленский заявил что знает, у каких стран есть оружие и средства, необходимые Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что готов постоянно разговаривать по телефону с мировыми лидерами, если это поспособствует увеличению помощи его стране.

Он отметил, что у Украины недостаточно средств для обороны, поэтому он готов сделать тысячу звонков, если они помогут увеличить количество систем ПВО.

Зеленский подчеркнул, что он готов постоянно оставаться на телефонной линии с мировыми лидерами и заниматься только этим.

Украинский лидер утверждает, что ему известно, у каких стран есть необходимые Украине оружия и средства, а у некоторых их даже с избытком.