Зеленский заявил что знает, у каких стран есть оружие и средства, необходимые Украине
2022-11-11 00:12
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что готов постоянно разговаривать по телефону с мировыми лидерами, если это поспособствует увеличению помощи его стране.
Он отметил, что у Украины недостаточно средств для обороны, поэтому он готов сделать тысячу звонков, если они помогут увеличить количество систем ПВО.
Зеленский подчеркнул, что он готов постоянно оставаться на телефонной линии с мировыми лидерами и заниматься только этим.
Украинский лидер утверждает, что ему известно, у каких стран есть необходимые Украине оружия и средства, а у некоторых их даже с избытком.
Опубликовано: Светлана Репина
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