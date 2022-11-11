Борреля обвинили в использовании Украины как тарана для разрушения России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель использует Украину как таран для разрушения России.

Джабаров отметил, что Боррель даже не скрывает своих намерений, поскольку уверен, что США и Европа обеспечат Украину необходимым оружием.

Основной целью сенатор назвал принуждение России к переговорам на условиях США и НАТО.

Джабаров подчеркнул, что в такой ситуации Россия вправе уничтожать транспортную логистику Украины, чтобы лишить Киев поставок западных вооружений.