В районе Каховской ГЭС слышны взрывы

В некоторых Telegram-каналах появилась информация о взрывах в районе Каховской ГЭС на левом и правом берегах Днепра.

В пабликах пишут о том, что вдоль береговой линии Херсона слышен гул моторных лодок.

Есть также информация о взрывах мостов в пригороде Херсона Музыковке, а также в Загоряновке, рядом с Каланчаком и Каховкой.

О взрывах и автоматных очередях сообщают также из Чернобаевки.