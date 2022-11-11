В районе Каховской ГЭС слышны взрывы
2022-11-11 00:35
В некоторых Telegram-каналах появилась информация о взрывах в районе Каховской ГЭС на левом и правом берегах Днепра.
В пабликах пишут о том, что вдоль береговой линии Херсона слышен гул моторных лодок.
Есть также информация о взрывах мостов в пригороде Херсона Музыковке, а также в Загоряновке, рядом с Каланчаком и Каховкой.
О взрывах и автоматных очередях сообщают также из Чернобаевки.
Опубликовано: Светлана Репина
Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря
Самбурская рассказала о романе с мужем Бородиной Омаровым
Путин отказался от участия в саммите G20
Ксения Собчак не хочет, чтобы ее сын Платон стал артистом
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах