Зеленский заявил, что силы Украины не уступают НАТО
2022-11-11 00:56
Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что силы Украины не уступают НАТО, и уже показали это всему миру.
По его словам, это касается устойчивости украинской системы обороны, уровня подготовки военных.
Зеленский считает, что было бы справедливо, если бы Украина вошла в Альянс. Он отметил, что на пути в НАТО стране нужны гарантии.
Он также напомнил, что общественность в странах НАТО поддерживает Украину, но лидеры этих стран возражают против ее вступления в Альянс.
Опубликовано: Светлана Репина
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