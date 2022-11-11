Зеленский заявил, что силы Украины не уступают НАТО

Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что силы Украины не уступают НАТО, и уже показали это всему миру.

По его словам, это касается устойчивости украинской системы обороны, уровня подготовки военных.

Зеленский считает, что было бы справедливо, если бы Украина вошла в Альянс. Он отметил, что на пути в НАТО стране нужны гарантии.

Он также напомнил, что общественность в странах НАТО поддерживает Украину, но лидеры этих стран возражают против ее вступления в Альянс.