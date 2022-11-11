США решили наладить диалог с Китаем, чтобы не допустить конфликта
2022-11-11 01:02
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти хотят сохранить связи с китайскими военными.
Он отметил, что продолжение диалога с Китаем необходимо, чтобы снизить риск конфликта межу сторонами.
Салливан напомнил, что военные Китая и США действуют близко друг к другу в Индо-Тихоокеанском регионе.
При этом он отметил, что США обеспокоены стратегической стабильностью из-за действий Китая и России.
Опубликовано: Светлана Репина
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