США решили наладить диалог с Китаем, чтобы не допустить конфликта

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти хотят сохранить связи с китайскими военными.

Он отметил, что продолжение диалога с Китаем необходимо, чтобы снизить риск конфликта межу сторонами.

Салливан напомнил, что военные Китая и США действуют близко друг к другу в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом он отметил, что США обеспокоены стратегической стабильностью из-за действий Китая и России.