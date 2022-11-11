Джордж Буш впервые проведет публичную онлайн-встречу с Владимиром Зеленским

APS
2022-11-11 01:07

Бывший президент США Джордж Буш впервые проведет публичную встречу с Владимиром зеленским в режиме онлайн.

По информации CNN, виртуальная встреча запланирована на следующую неделю. 

Сообщается, что Буш намерен говорить о важности продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Джордж Буш и Владимир Зеленский общались в закрытом формате.

Опубликовано: Светлана Репина