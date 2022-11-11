Джордж Буш впервые проведет публичную онлайн-встречу с Владимиром Зеленским
2022-11-11 01:07
Бывший президент США Джордж Буш впервые проведет публичную встречу с Владимиром зеленским в режиме онлайн.
По информации CNN, виртуальная встреча запланирована на следующую неделю.
Сообщается, что Буш намерен говорить о важности продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.
Ранее Джордж Буш и Владимир Зеленский общались в закрытом формате.
Опубликовано: Светлана Репина
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