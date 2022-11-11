Железные дороги Швейцарии установили новый мировой рекорд
Через Альпы был запущен самый длинный в мире поезд - 1910 метров и 100 вагонов.
По легендарному швейцарскому железнодорожному маршруту, проходящему через Альпы и состоящему из 48 мостов и 22 туннелей, прошел новый поезд.
Он оказался самым длинным в мире и состоял из 25 составов! Его путь пролег из небольшого поселения Преда в городок Берюн.
Поездка продлилась около часа. Несмотря на беспрецедентное количество мест в поезде, на нем прокатилось всего 150 человек.
Это были представители прессы, телевидения и VIP-персоны.
Поездка была приурочена к 150-летию швейцарских железных дорог, а организовал ее Ренато Фасциати, директор Ретийской железной дороги.
Опубликовано: Наталья Павлова
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