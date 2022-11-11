В Киевской области запретили использовать гирлянды и световые декорации из-за экономии
2022-11-11 01:15
Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе запрещено использование праздничной иллюминации.
Он пояснил, что речь идет о гирляндах, световых декорациях и прочих подобных приспособлениях.
Кулеба отметил, что ограничения связаны с режимом жесткой экономии электроэнергии.
Запрет распространяется на коммунальную, коммерческую и государственную собственность.
Опубликовано: Светлана Репина
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