В Киевской области запретили использовать гирлянды и световые декорации из-за экономии

APS
2022-11-11 01:15

Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе запрещено использование праздничной иллюминации.

Он пояснил, что речь идет о гирляндах, световых декорациях и прочих подобных приспособлениях.

Кулеба отметил, что ограничения связаны с режимом жесткой экономии электроэнергии.

Запрет распространяется на коммунальную, коммерческую и государственную собственность.

Опубликовано: Светлана Репина