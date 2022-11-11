В Швеции нашли ювелирные изделия викингов, которые выглядят новыми через 1000 лет
Археологи в Швеции обнаружили серебряные украшения, которым не менее 1000 лет.
Предметы, в том числе кольца на шею, кольца на руку и монеты, были найдены внутри керамического горшка в Вигбюхольме, Тэби, поселении эпохи викингов, расположенном за пределами Стокгольма.
Сообщается, что ювелирные изделия выглядят практически новыми. По словам археологов, также были найдены кольцо, две жемчужины и 12 подвесок из монет, которые использовались в качестве украшений. Некоторые монеты в мешке прибыли из таких стран, как Англия, Богемия и Бавария.
Одна монета, описанная археологами как «чрезвычайно редкая», предположительно была отчеканена в городе Руан в Нормандии во Франции примерно в 10 веке нашей эры.
Неясно, почему объекты были спрятаны таким образом, хотя одна из теорий предполагает, что это было сделано в трудные и неспокойные времена.
Опубликовано: Светлана Репина
Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря
Самбурская призналась, что рассталась с мужем через неделю после свадьбы
Путин отказался от участия в саммите G20
Самбурская рассказала о романе с мужем Бородиной Омаровым
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах