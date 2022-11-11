Ксения Собчак не хочет, чтобы ее сын Платон стал артистом
2022-11-11 02:36
Ксения Собчак рассказала в интервью, что не хочет, чтобы в будущем ее сын Платон стал артистом.
Она пояснила, что не считает это достойным занятием для мужчины. Отчим мальчика Константин Богомолов и вовсе ненавидит артистов.
Пока Платону только шесть лет, и думать о выборе профессии ему рано.
Собчак говорит, что в будущем не будет давить на мальчика в плане выбора профессии, но обязательно выскажет свое мнение.
Опубликовано: Светлана Репина
Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря
Самбурская призналась, что рассталась с мужем через неделю после свадьбы
Путин отказался от участия в саммите G20
Самбурская рассказала о романе с мужем Бородиной Омаровым
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах