Ксения Собчак не хочет, чтобы ее сын Платон стал артистом

Ксения Собчак рассказала в интервью, что не хочет, чтобы в будущем ее сын Платон стал артистом.

Она пояснила, что не считает это достойным занятием для мужчины. Отчим мальчика Константин Богомолов и вовсе ненавидит артистов.

Пока Платону только шесть лет, и думать о выборе профессии ему рано.

Собчак говорит, что в будущем не будет давить на мальчика в плане выбора профессии, но обязательно выскажет свое мнение.