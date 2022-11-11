Пилотам и бортпроводникам British Airways разрешили маккия и пирсинг

По информации The Guardian, авиакомпания British Airways изменила правила для экипажей своих самолетов.

Теперь всем сотрудникам разрешено пользоваться тушью для ресниц, носить серьги и аксессуары, а также накладные ресницы.

Разрешен также лак для ногтей, за исключением черного и неоновых цветов. Мужчинам разрешили собирать волосы в хвост.

При этом членам экипажа рекомендована стремиться к максимально естественному внешнему виду.