Пилотам и бортпроводникам British Airways разрешили маккия и пирсинг
2022-11-11 03:38
По информации The Guardian, авиакомпания British Airways изменила правила для экипажей своих самолетов.
Теперь всем сотрудникам разрешено пользоваться тушью для ресниц, носить серьги и аксессуары, а также накладные ресницы.
Разрешен также лак для ногтей, за исключением черного и неоновых цветов. Мужчинам разрешили собирать волосы в хвост.
При этом членам экипажа рекомендована стремиться к максимально естественному внешнему виду.
Опубликовано: Светлана Репина
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