Банковская система Украины готовится к полному отключению электроэнергии

Согласно внутреннему циркуляру Национального банка Украины, который цитирует Страна.ua, идет подготовка банковской системы к полному отключению электроэнергии.

В документе рассмотрены различные сценарии для 14 банков, в том числе связанные с отсутствием подачи электроэнергии до 1 месяца.

Банкам необходимо приобрести дизельные электростанции и резервные источники электропитания.

Оборудование должно обеспечивать работу центров обработки данных как минимум в течение недели.