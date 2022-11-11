Банковская система Украины готовится к полному отключению электроэнергии
2022-11-11 03:44
Согласно внутреннему циркуляру Национального банка Украины, который цитирует Страна.ua, идет подготовка банковской системы к полному отключению электроэнергии.
В документе рассмотрены различные сценарии для 14 банков, в том числе связанные с отсутствием подачи электроэнергии до 1 месяца.
Банкам необходимо приобрести дизельные электростанции и резервные источники электропитания.
Оборудование должно обеспечивать работу центров обработки данных как минимум в течение недели.
Опубликовано: Светлана Репина
Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря
Психотерапевт утверждает, что поведение Киркорова - признак обострения психического заболевания
Путин отказался от участия в саммите G20
Южная Корея продаст США 100 тысяч снарядов для отправки на Украину
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах