В Херсонской области сообщили о стрельбе в районе Антоновского моста
2022-11-11 07:14
В Сети опубликовали кадры обстрела, предположительно, Антоновского моста под Херсоном/
В четверг поздно вечером в сети появилось видео, которое выложили местные жители об обстреле, предположительно, левого берега Днепра, неподалеку от Антоновского моста в Херсонской области.
Ранее в этот день Министерство обороны РФ заявило о переходе вооруженных сил на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в соответствии с планом.
Кроме того, в соцсетях сообщили о взрывах у Каховской ГЭС, информация еще не подтверждена.
Опубликовано: Елена Калиновская
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