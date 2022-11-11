В Херсонской области сообщили о стрельбе в районе Антоновского моста

В Сети опубликовали кадры обстрела, предположительно, Антоновского моста под Херсоном/

В четверг поздно вечером в сети появилось видео, которое выложили местные жители об обстреле, предположительно, левого берега Днепра, неподалеку от Антоновского моста в Херсонской области.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ заявило о переходе вооруженных сил на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в соответствии с планом.

Кроме того, в соцсетях сообщили о взрывах у Каховской ГЭС, информация еще не подтверждена.