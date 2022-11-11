Психолог заподозрила слишком активную Андрееву в страхе быть покинутой

Психолог Ольга Латынцева, наблюдая за гиперактивностью 56-летней ведущей Екатерины Андреевой, считает, что у нее внутреннее расстройство.

Ведущая передачи "Время" на главном теле канале страны Екатерина Андреева очень активная личность, но не все так просто.

Психолог Ольга Латынцева в интервью BLITZ+ рассказала о тревожных знаках, наблюдая за излишней активностью звезды 50+. По словам эксперта, Андреева боится забвения.

Внутреннее расстройство заставляет таких людей постоянно активничать. По их мнению, если они не будут без конца действовать, о них забудут.

Латынцева подчеркнула, что везде нужна мера. Отдыхать необходимо и от от физических нагрузок, и от смартфонов. Если женщина не может расслабиться - значит бежит от чего-то.