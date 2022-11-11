Талибы запретили женщинами посещать парки и сады Кабула
Теперь талибы запретили афганским женщинам посещать парки и сады в Кабуле, где до этого времени они имели право гулять, из-за строгих ограничений, наложенных фундаменталистским исламистским режимом.
Парки и сады Кабула оставались единственным местом, где женщины могли появляться в обществе. До сих пор были введены дифференцированные часы и дни, чтобы мужчины и женщины не пересекались.
«Во многих местах правила были нарушены», — заявил в среду представитель Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Мохаммад Акиф Садек Мохаджир.
Чиновник отметил, что женщины почувствовали вольницу и перестали соблюдать установленный у мусульман дресс-код, не носили хиджаб.
«Именно поэтому на данный момент принято такое решение», — отметил Садек Мохаджир.
Исламские страны все чаще сталкиваются с проблемами соблюдения традиций для женщин. К примеру, в Иране именно хиджаб послужил предметом за который была задержана молодая курдка, которая затем скончалась, что вызвало массовые протесты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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