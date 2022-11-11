В Брюсселе в результате нападения террориста был убит полицейский, его напарник ранен

Полицейский скончался от полученных травм после нападения с ножом в четверг вечером в Брюсселе, сообщили информационному агентству Belga в прокуратуре бельгийской столицы.

Бельгийская федеральная прокуратура, компетентная в вопросах терроризма, в четверг вечером занялась расследованием.

«Мы взяли дело на себя, потому что есть подозрение в террористическом мотиве, которое, конечно, должно быть подтверждено или опровергнуто расследованием», — заявил представитель надзорного органа Эрик Ван Дуйс.

Как сообщают местные СМИ, мужчина напал на патруль полиции на Северном вокзале Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» нанес удары ножом.

«Затем двое полицейских вызвали подкрепление. Полицейский из другого патруля применил огнестрельное оружие, чтобы нейтрализовать нападавшего. Двое раненых инспекторов и нападавший госпитализированы. Прокуратура Брюсселя была проинформирована об этих фактах», — говорится в сообщении полиции Брюссель-Север, цитируемом Le Soir.

По данным ряда СМИ один из раненых полицейских затем скончался.

