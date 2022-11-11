Вашингтон осудил визит крайне правого израильского лидера к скандальному мемориалу

Соединенные Штаты в четверг (10 ноября) назвали «отвратительным» посещение лидером израильских ультраправых Итамаром Бен Гвиром мемориала в честь экстремистского раввина Меира Кахане.

«Отмечать наследие террористической организации отвратительно. Другого слова нет», — сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о визите во время брифинга для прессы.

Как отметил Прайс, Соединенные Штаты по-прежнему «обеспокоены наследием, оставленным Кахане Чаем, и продолжающимся использованием крайне правой риторики» и призывают «все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут только усугубить напряженность».

Известный своими антиарабскими обличительными речами, Итамар Бен-Гвир может занять пост в Министерстве внутренней безопасности — ключевой должности в авангарде израильско-палестинского конфликта.

Во время церемонии, состоявшейся в четверг в Иерусалиме, он сказал, что «главной характеристикой рабби Кахане была любовь (...). Любовь к Израилю без компромиссов и любых других соображений», — сообщает израильская пресса. Но его освистали, когда он сказал, что «не поддерживает изгнание всех арабов».