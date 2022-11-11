Покойный Стоянов страдал от проблем с дыханием
2022-11-11 08:19
Вчера, 10 ноября, умер актер Андрей Стоянов, которому было всего 48 лет. Скорая прибывшая по адресу спасти артиста не смогла.
10 ноября на 49-ом году жизни умер экс-супруг звезды "Дома 2" Елены Берковой, актер Андрей Стоянов. Передозировка запрещенными веществами привела к летальному исходу.
По сведениям издания "Московский комсомолец", у Стоянова наблюдались серьезные проблемы с дыханием.
Звезда сериалов "Час Волкова" и "Склифосовский" не раз обращался за медицинской помощью по этому поводу, но серьезно лечением не занимался, а ограничивался консультациями и амбулаторным лечением.
Такие проблемы со здоровьем на фоне злоупотребления веществами и привели к смерти знаменитости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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