Покойный Стоянов страдал от проблем с дыханием

Вчера, 10 ноября, умер актер Андрей Стоянов, которому было всего 48 лет. Скорая прибывшая по адресу спасти артиста не смогла.

10 ноября на 49-ом году жизни умер экс-супруг звезды "Дома 2" Елены Берковой, актер Андрей Стоянов. Передозировка запрещенными веществами привела к летальному исходу.

По сведениям издания "Московский комсомолец", у Стоянова наблюдались серьезные проблемы с дыханием.

Звезда сериалов "Час Волкова" и "Склифосовский" не раз обращался за медицинской помощью по этому поводу, но серьезно лечением не занимался, а ограничивался консультациями и амбулаторным лечением.

Такие проблемы со здоровьем на фоне злоупотребления веществами и привели к смерти знаменитости.