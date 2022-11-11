Саммит стран АСЕАН открылся в Пномпене на фоне напряженных отношений с Бирмой
Ежегодный саммит АСЕАН открылся в пятницу (11 ноября) в Пномпене, где президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший и премьер-министр Камбоджи Хун Сен говорили о необходимости сохранять «терпеливость» по отношению к Бирме, которая не участвовала во встрече.
Лидеры десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встретились в отеле камбоджийской столицы, чтобы сделать совместное фото, на котором не оказалось главы бирманской хунты.
Второй год подряд Мин Аунг Хлаинга не приглашают на саммит. АСЕАН и Бирма продолжают отталкивать друг от друга, а региональный блок обвиняет Нейпьидо в несоблюдении согласованного в прошлом году плана по выводу страны из хаоса, в котором она погрязла после февральского переворота 2021 года.
Лидеры АСЕАН могут ужесточить тон в отношении хунты, которая уже предупредила их о возможных негативных последствиях. Несколько правозащитных организаций призвали АСЕАН принять более решительные меры, как, например, Европейский союз, который во вторник снова продлил свои санкции против бирманских чиновников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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