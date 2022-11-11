Лавров предложил Пугачевой возобновить карьеру, спев с Галкиным на иврите
2022-11-11 08:24
У Аллы Пугачевой уже был опыт исполнения композиций на иврите в дуэте с экс-супругом Филиппом Киркоровым. Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что исполнение на иврите сейчас вместе с Максимом Галкиным, подарит певице вторую попуярность.
Музыкальный продюсер Сергей Лавров дал совет Алле Пугачевой возобновить карьеру, исполнив композицию на иврите вместе с Максимом Галкиным, о чем сообщает "5-tv.ru".
Деятель музыкальной индустрии вспомнил, что у Аллы Борисовны уже был опыт исполнения песен композицию на иврите с экс-супругом Филиппом Киркоровым, но тогда тема не была актуальной.
Лавров убежден, что при нынешних событиях, песни на иврите будут "бомбой".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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