Лавров предложил Пугачевой возобновить карьеру, спев с Галкиным на иврите

У Аллы Пугачевой уже был опыт исполнения композиций на иврите в дуэте с экс-супругом Филиппом Киркоровым. Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что исполнение на иврите сейчас вместе с Максимом Галкиным, подарит певице вторую попуярность.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров дал совет Алле Пугачевой возобновить карьеру, исполнив композицию на иврите вместе с Максимом Галкиным, о чем сообщает "5-tv.ru".

Деятель музыкальной индустрии вспомнил, что у Аллы Борисовны уже был опыт исполнения песен композицию на иврите с экс-супругом Филиппом Киркоровым, но тогда тема не была актуальной.

Лавров убежден, что при нынешних событиях, песни на иврите будут "бомбой".