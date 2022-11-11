Минторг США отказал России в статусе страны с рыночной экономикой

Минторг США признал российскую экономику нерыночной из-за усиления влияния государстваю

11 ноября агентство Reuters со ссылкой на Министерство торговли Соединенных Штатов сообщило, что США отменили статус российской экономики как рыночный и не будут оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах.

В заявлении ведомства говорится, что оно выявило "широкое вмешательство" российского правительства в национальную экономику и это дает Соединенным Штатам право использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных этим вмешательством.

Отмечается, что США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году и этот статус важен для российских экспортеров, поскольку существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин.