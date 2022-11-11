Кадыров призвал всех мусульман сражаться против Украины во имя Корана и пророка Мухаммеда

Глава Чечни Кадыров записал обращение к мусульманам с призывом воевать против Украины.

Рамзан Кадыров записал видеообращение и заявил, что он готов снабжать и вооружать всех мусульман, которое будут создавать полки и отправляться в Украину.

По его словам, каждый мусульманин России должен сейчас во имя священного Корана и пророка Мухаммеда.

"Я призываю всех мусульман, всех кавказцев, чеченцев... Вы что сидите? Собирайте батальоны. Я буду вас снабжать и вооружать. Вы должны воевать, отстаивая интересы нашего любимого пророка и Корана, государственного суверенитета", - сказал Кадыров.

При этом все матери и отцы должны отдавать своего сына, чтобы он отстаивал интересы России. Кадыров призвал захватывать Европу, пока страны не начнут просить прощение у России.