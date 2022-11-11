Кадыров призвал захватывать государства Европы, пока они не попросят прощения у России

Рамзан Кадыров призвал мусульман воевать за Россию и захватывать страны Европы.

Глава Чесченской республики Рамзан Кадыров в своем видеообращение призвал всехм усульман России воевать против Украины.

По словам Кадырова, российские мусульмане должны захватывать государства Европы, пока те не начнут просить прощения у России.

Также он заявил, что все родители должны отдавать своих детей для участия в спецоперации, которую Кадыров назвал священной войной против шайтанов и сатанистов.

"Вы должны воевать, отстаивать интересы пророка и Корана. Мы просто без оружия должны забирать европейские государства, пока они не встанут на колени и не попросят прощения", - сказал он.