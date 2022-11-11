В Киеве исключили русский язык из учебных программ школ и детских садов

Киевский горсовет решил исключить русский язык и учебных программ школ и детских садов.

11 ноября украинские СМИ сообщают, что Киевский городской совет сообщил, что в нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования и его необходимо запретить.

Депутаты Киевского городского совета указали, что подобная мера поможет избежать напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства от "гибридных" влияний России.

Глава постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук подчеркнул, что языковой вопрос переходит в категорию национальной безопасности.