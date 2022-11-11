В Киеве исключили русский язык из учебных программ школ и детских садов
Киевский горсовет решил исключить русский язык и учебных программ школ и детских садов.
11 ноября украинские СМИ сообщают, что Киевский городской совет сообщил, что в нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования и его необходимо запретить.
Депутаты Киевского городского совета указали, что подобная мера поможет избежать напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства от "гибридных" влияний России.
Глава постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук подчеркнул, что языковой вопрос переходит в категорию национальной безопасности.
Опубликовано: Елена Калиновская
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Марочко: командование ВСУ скрывает данные о погибших для хищения денег
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах
Песков: Путин не планирует выступать на G20, в том числе онлайн
Российские войска нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области