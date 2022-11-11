Спирс объявила о воссоединении с мужем после того, как он долгое время отсутствовал в жизни артистки

Бритни Спирс, связавшая себя узами брака с сэмом Асгари, еще недавно утверждала, что отдыхает от замужества. Теперь же сообщила, что муж вернулся к ней.

Поп-исполнительница Бритни Спирс подтвердила сведения о возвращении своего мужа Сэма Асгари. Мужчина долгое время не появлялся рядом с суженой, что не могло не вызывать вопросов.

Фанаты Бритни порадовались, что личная жизнь артистки налаживается.

Отсутствие супруга рядом знаменитость объясняла своим "отдыхом от замужества".

Интересно, что Спирс заявила, что официально оформила отношения с Асгари год назад, а торжество по поводу состоялось гораздо позже.