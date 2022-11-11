Лукашенко предложил построить «мост дружбы» между Польшей и Беларусью

Александр Лукашенко поздравил население Польши с национальным днём независимости.

Утром пятницы Александр Лукашенко адресовал послание польскому народу, поздравив его с днём национальной независимости Польши. В письме белорусский президент отметил, что власти Польши пытаются создать образ врагом в лице России и Беларуси для простых польских граждан, однако на деле белорусский народ готов делиться с поляками "последней краюхой хлеба".

Также Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Польша должны строить "мосты дружбы", а не возводить заграждения из колючей проволоки на границе.