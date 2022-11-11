Агалакова рассказала о своем увольнении с Первого канала сразу после запуска спецоперации
Жанна Агалакова рассказала, как уволилась с Первого канала с началом спецоперации в Украине. Ведущая утверждает, что никто ее не удерживал. Она по закону отработала 2 недели и ушла.
Известная отечественная журналистка Жанна Агалакова 20 лет жизни отдала Первому каналу, приняв решение уволиться сразу после запуска спецоперации в Украине.
Агалакова заверила, что не раскрывала причину своего увольнения директору телеканала Константину Эрнсту. По словам звезды экрана, разговор был коротким.
Уговаривать ведущую остаться никто и не думал. Ей сообщили, что по закону она должна отработать 2 недели, чтобы передать дела. А после может делать все, что считает нужным.
Журналистка призналась, что лишилась солидного дохода от работы на Первом. После ухода с работы пришлось сильно урезать траты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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