Закон о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ может запретить компьютерные игры в стране
2022-11-11 09:35
Ряд российских СМИ сообщили о возможном запрете некоторых компьютерных игр в случае принятия законопроекта, запрещающего пропаганду ЛГБТ в России.
Утром 11 ноября некоторые российские информагентства сообщили о том, что законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России, разработанный замглавой думского комитета по просвещению населения Яной Лантратовой, может также распространить запрет на некоторые компьютерные игры в стране.
Согласно информации СМИ, под запрет могут попасть игры, в которых присутствуют сцены насилия, нецензурная брань или сцены порнографического характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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