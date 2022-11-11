Закон о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ может запретить компьютерные игры в стране

Ряд российских СМИ сообщили о возможном запрете некоторых компьютерных игр в случае принятия законопроекта, запрещающего пропаганду ЛГБТ в России.

Утром 11 ноября некоторые российские информагентства сообщили о том, что законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России, разработанный замглавой думского комитета по просвещению населения Яной Лантратовой, может также распространить запрет на некоторые компьютерные игры в стране.

Согласно информации СМИ, под запрет могут попасть игры, в которых присутствуют сцены насилия, нецензурная брань или сцены порнографического характера.