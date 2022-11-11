Джабаров: Россия вправе уничтожить транспортную инфраструктуру Украины
Сенатор Совфеда Владимир Джабаров объяснил, почему Россия имеет право на уничтожение украинской транспортной инфраструктуры.
Представитель Совета федерации России Владимир Джабаров полагает, что российские войска могут абсолютно легитимно приступить к ликвидации украинской транспортной инфраструктуры на основе поставок западных вооружений Украине. По мнению Джабарова, коллективный Запад использует официальный Киев в качестве "тарана" для нанесения максимального ущерба России.
Также Владимир Джабаров напомнил, что ранее аналогичное мнение публично выражал представитель евродипломатии Жозеп Боррель, не скрывая признавший, что Украина нужна ЕС для вредоносных действий в адрес российского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Марочко: командование ВСУ скрывает данные о погибших для хищения денег
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах
Песков: Путин не планирует выступать на G20, в том числе онлайн
Российские войска нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области