Сенатор Совфеда Владимир Джабаров объяснил, почему Россия имеет право на уничтожение украинской транспортной инфраструктуры.

Представитель Совета федерации России Владимир Джабаров полагает, что российские войска могут абсолютно легитимно приступить к ликвидации украинской транспортной инфраструктуры на основе поставок западных вооружений Украине. По мнению Джабарова, коллективный Запад использует официальный Киев в качестве "тарана" для нанесения максимального ущерба России.

Также Владимир Джабаров напомнил, что ранее аналогичное мнение публично выражал представитель евродипломатии Жозеп Боррель, не скрывая признавший, что Украина нужна ЕС для вредоносных действий в адрес российского государства.