Байден встретится с Си на саммите G-20 на фоне натянутых двусторонних отношений

Джо Байден и Си Цзиньпин не раз встречались, когда были вице-президентами своих стран, эксперты насчитали 67 личных встреч двух политиков. Но с момента прихода Байдена в Белый дом на правах хозяина такой встречи еще не было.

Первый случай возможно выпал на следующий понедельник, 14 ноября, на Бали (Индонезия). Об этом уже объявила в четверг пресс-секретарь Белого дома. Встреча, если она все же состоится, пройдет в разгар соперничества между двумя ведущими мировыми державами с дополнительным напряжением в области Тайваня, где визит председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси вызвал гнев Пекина.

Байден и Си могут встретиться в кулуарах саммита G-20, чтобы решить ряд наболевших вопросов.

«Лидеры обсудят усилия по поддержанию и углублению линий связи между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой, ответственному управлению конкуренцией и совместной работе там, где наши интересы совпадают, особенно по транснациональным проблемам, затрагивающим международное сообщество. Лидеры двух стран также обсудят ряд региональных и глобальных вопросов», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отношения между двумя державами ухудшились не только из-за их экономического соперничества и тайваньского вопроса, но и потому, что в Вашингтоне очень расстроились из-за того, что Китай не сплотился с международным сообществом, чтобы противостоять России. Тем не менее Джо Байден надеется на встречу с Си, чтобы расставить приоритеты.

«Нам есть что обсудить», — сказал Байден на пресс-конференции после выборов в Конгресс, добавив: «Я ищу конкуренции, а не конфликта. Во время разговора я хочу обозначить наши красные линии, понять, что он считает важнейшими национальными интересами Китая и, что является важнейшими интересами Америки, и решить, стоит ли вступать в конфликт. И если да, то как это решить и как исправить», — пояснил он.

Когда Байден был вице-президентом Барака Обамы, он сопровождал Си в Соединенных Штатах и наоборот Си был его проводником в Поднебесной.

«Я встречал его много раз», — сказал он, отметив, что проехал с ним более 27 000 километров через Китай и Соединенные Штаты.

Напряженность вокруг Тайваня побудила Китай приостановить сотрудничество с США по ключевым вопросам. Посол КНР в Соединенных Штатах Цинь Ган дал пресс-конференцию в Вашингтоне в августе, на которой он придерживался резких и обвинительных формулировок и заверил, что визит Пелоси был «политической провокацией», и призвал положить конец фобии, что Китай постоянно воспринимается, как угроза для Соединенных Штатов.