Мадрид призывает Еврокомиссию закрыть соглашение с Великобританией по Гибралтару

Глава МИД Испании призвал Брюссель «активизировать» контакты с Лондоном и приступить к «проработке» текста пакта по Гибралтару.

Испания намерена завершить процесс юридического определения пролива, который после Brexit стал внешней границей Евросоюза, но фактически не выполняет такую пограничную функцию из-за бездействия Лондона.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес воспользовался визитом в Брюссель, чтобы встретиться с главой группы европейских переговорщиков с Соединенным Королевством, вице-президентом Марошем Шефковичем и требуют «активизировать контакты».

В канун 2019 года Испания и Великобритания достигли соглашения о Гибралтаре на период после Brexit. Пакт предусматривает отсутствие «физического барьера» между британской колонией и Испанией и другие нюансы для обеспечения действия Шенгенской зоны.

Пакт послужит выходу из временной ситуации, существующей в настоящее время в Гибралтаре, который с 1 января 2021 года находится в правовой неопределенности. Бывшая колония больше не является частью Союза, однако контроль пассажиров и товаров, типичный для внешней границы ЕС, в не установлен.