Володин: политическая система США мертва и достойна сюжета Гоголя
2022-11-11 10:08
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о смерти американской политической системы.
11 ноября спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в ходе промежуточных выборов в Конгресс Соединённых Штатов американцы избрали своими представителями двух мёртвых политиков, что свидетельствует о смерти всей действующей политической системы США.
Володин полагает, что подобные события достойны сюжетов Николая Гоголя, очевидно ссылаясь на роман российского классика с названием "Мертвые души".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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