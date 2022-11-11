Володин: политическая система США мертва и достойна сюжета Гоголя

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о смерти американской политической системы.

11 ноября спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в ходе промежуточных выборов в Конгресс Соединённых Штатов американцы избрали своими представителями двух мёртвых политиков, что свидетельствует о смерти всей действующей политической системы США.

Володин полагает, что подобные события достойны сюжетов Николая Гоголя, очевидно ссылаясь на роман российского классика с названием "Мертвые души".