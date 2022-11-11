Politico: Венгрия шантажирует ЕС блокировкой пакета помощи Киеву на 18 млрд евро

Издание Politico объяснило, почему венгерское постпредство в Евросоюзе заблокировало проект о выделении Украине 18 миллиардов евро.

Американская газета Politico утверждает, что Венгрия целенаправленно заблокировала проект Европейского союза по выделению пакета помощи Украине общей стоимостью 18 миллиардов евро. По мнению журналистов Politico, Венгрия не станет блокировать данный пакет, если Брюссель прекратить угрожать Будапешту невыделением 13 миллиардов евро из-за "отступления от демократии".

В Politico уверены, что подобные действия нынешнего венгерского руководства можно расценивать как расчётливый шантаж в отношении Европейского союза.