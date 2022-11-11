Американский регулятор обеспокоился сокращениями ключевых сотрудников в Twitter
2022-11-11 10:23
Регулирующий орган США обеспокоен сокращением штата Twitter, где уволены ключевые сотрудники платформы по обеспечению безопасности и права.
FTC заявила, что новый исполнительный директор Илон Маск «не выше закона».
Кроме того, пользователям теперь предоставили возможность приобретать проверенный статус в рамках новой подписки, что вызвало опасения в появлении в соцсети большого числа поддельных учетных записей.
Согласно сообщениям, в отставку ушли главой отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот, директор по вопросам конфиденциальности Дэмиен Киран и директор по соблюдению требований Марианна Фогарти, а также директор по безопасности компании Леа Кисснер.
Опубликовано: Тарас Медведев
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