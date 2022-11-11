МИД Китая: Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на полях G20
2022-11-11 10:30
МИД Китая заявил о намерениях Си Цзиньпина провести переговоры с президентами Франции и США на саммите "Большой двадцатки".
Министерство иностранных дел Китайской Народной республики опубликовало пресс-релиз от 11.11.22, в рамках которого сообщило, что глава китайской коммунистической партии Си Цзиньпин намерен провести рабочую встречу с президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном во время саммита Группы Двадцати.
Саммит G20 пройдёт в индонезийском городе Бали 15 и 16 ноября. Накануне стало известно, что Владимир Зеленский и Владимир Путин отказались от участия в мероприятии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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