МИД Китая: Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на полях G20

МИД Китая заявил о намерениях Си Цзиньпина провести переговоры с президентами Франции и США на саммите "Большой двадцатки".

Министерство иностранных дел Китайской Народной республики опубликовало пресс-релиз от 11.11.22, в рамках которого сообщило, что глава китайской коммунистической партии Си Цзиньпин намерен провести рабочую встречу с президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном во время саммита Группы Двадцати.

Саммит G20 пройдёт в индонезийском городе Бали 15 и 16 ноября. Накануне стало известно, что Владимир Зеленский и Владимир Путин отказались от участия в мероприятии.