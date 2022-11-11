Politico: США ведут тайные переговоры с России без обсуждения темы Украины
2022-11-11 10:36
Новостное агентство Politico утверждает, что власти России и США ведут приватные переговоры на высшем уровне.
Сотрудник совета нацбезопасности Соединённых Штатов Эдриенн Уотсон дал интервью местной газете Politico, где публично заявил, что власти России и США имеют возможность проводить приватные переговоры за пределами объективов журналистов, пользуясь данной возможностью в течение последних нескольких месяцев.
По словам Уотсона, в ходе данных переговоров российские и американские политики не обсуждают тему украинского конфликта, а сама суть переговорного процесса строится на недопущении эскалации в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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