Politico: США ведут тайные переговоры с России без обсуждения темы Украины

Новостное агентство Politico утверждает, что власти России и США ведут приватные переговоры на высшем уровне.

Сотрудник совета нацбезопасности Соединённых Штатов Эдриенн Уотсон дал интервью местной газете Politico, где публично заявил, что власти России и США имеют возможность проводить приватные переговоры за пределами объективов журналистов, пользуясь данной возможностью в течение последних нескольких месяцев.

По словам Уотсона, в ходе данных переговоров российские и американские политики не обсуждают тему украинского конфликта, а сама суть переговорного процесса строится на недопущении эскалации в отношениях между Вашингтоном и Москвой.