Австралия обвинила в атаке на крупнейшую страховую компанию российских хакеров из группировки REvil
Австралийская полиция объявила в пятницу, что за кибератакой на Medibank, в результате которой пострадали 9,7 миллиона человек, включая премьер-министра страны, стоят российские хакеры.
Medibank, одна из крупнейших частных компаний медицинского страхования в стране, на этой неделе признала, что хакерам удалось получить доступ к личным данным 9,7 миллиона бывших и нынешних страхователей.
Комиссар федеральной полиции Австралии Рис Кершоу обвинил в атаке «киберпреступников», базирующихся в России.
«Наша разведка показывает группу почти не связанных между собой киберпреступников, которые, вероятно, несут ответственность за серьезные предыдущие нарушения безопасности по всему миру», — добавил он.
Кершоу пояснил, что знает имена хакеров, но отказался их разглашать.
Аналитики по кибербезопасности предположили, что атака имела некоторые характеристики, связанные с российской хакерской группой REvil, которая известна атаками на бразильского мясного гиганта JBS и поп-звезду Леди Гагу.
Сообщается, что группа была ликвидирована российскими властями в начале этого года после получения выкупа в размере 11 миллионов долларов от JBS Foods.
Хакеры по-прежнему требуют откупных в 10 млн долларов по формуле «один клиент - один доллар», но страховой гигант отказывается выполнять их требования.
Опубликовано: Тарас Медведев
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
В Греции по требования США принудительно посадили самолет для поиска террориста
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах
Daily Mail: приговорённый к казни в ДНР наёмник Британии вернётся на фронт
Российские войска нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области