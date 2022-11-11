Австралия обвинила в атаке на крупнейшую страховую компанию российских хакеров из группировки REvil

Австралийская полиция объявила в пятницу, что за кибератакой на Medibank, в результате которой пострадали 9,7 миллиона человек, включая премьер-министра страны, стоят российские хакеры.

Medibank, одна из крупнейших частных компаний медицинского страхования в стране, на этой неделе признала, что хакерам удалось получить доступ к личным данным 9,7 миллиона бывших и нынешних страхователей.

Комиссар федеральной полиции Австралии Рис Кершоу обвинил в атаке «киберпреступников», базирующихся в России.

«Наша разведка показывает группу почти не связанных между собой киберпреступников, которые, вероятно, несут ответственность за серьезные предыдущие нарушения безопасности по всему миру», — добавил он.

Кершоу пояснил, что знает имена хакеров, но отказался их разглашать.

Аналитики по кибербезопасности предположили, что атака имела некоторые характеристики, связанные с российской хакерской группой REvil, которая известна атаками на бразильского мясного гиганта JBS и поп-звезду Леди Гагу.

Сообщается, что группа была ликвидирована российскими властями в начале этого года после получения выкупа в размере 11 миллионов долларов от JBS Foods.

Хакеры по-прежнему требуют откупных в 10 млн долларов по формуле «один клиент - один доллар», но страховой гигант отказывается выполнять их требования.