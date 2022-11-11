Дочь Порошиной и Куценко Полина очутилась в больнице
2022-11-11 10:39
Старшая наследница известных актеров Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина взволновала поклонников. 26-летняя женщина очутилась в больнице из-за пневмонии.
Старшая дочь актеров Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина встревожила фанатов. Дело в том, что девушка разместила в соцсетях фото из больницы, рассказав, что больна пневмонией.
Под снимком Полина написала: "Новое место тусовки".
Когда она попала в больницу и как себя чувствует, наследница актеров не уточнила.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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