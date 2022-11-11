Destatis: годовая инфляция в Германии побила антирекорд, достигнув 10,4%

Издание Destatis сообщает о рекордных показателях годовой инфляции на территории Германии.

11 ноября статистическое агентство Destatis сообщила, что в минувшем октября показатели годовой инфляции в ФРГ достигли 10,4 процентов. Несмотря на то, что изначально аналитики Destatis прогнозировали именно такие показатели, данная отметка является абсолютным антирекордом для экономики Германии.

По данным Destatis, цены для немецких потребителей выросли на 0,9 процента, а в октябре данный показатель составил 1,9%. Подобные цифры также изначально прогнозировались экспертами ведомства.