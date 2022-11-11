Китай ослабляет ограничения по Covid на въезд из-за рубежа
2022-11-11 10:43
В пятницу Китай объявил об ослаблении ряда мер против Covid-19, направленных на иностранных туристов, включая сокращение карантина по прибытии с десяти до восьми дней.
КНР стала последней крупной экономикой, которая придерживается строгой политики в отношении здоровья в связи с коронавирусом, при этом границы остаются закрытыми для большинства иностранных граждан.
В правительственной записке, опубликованной в Интернете общественным телевидением CCTV, также было объявлено об окончании действия механизма «автоматического выключателя».
В соответствии с этим правилом международные рейсы в Китай отменялись на одну или две недели в случае обнаружения по прибытии на борту большого числа инфицированных пассажиров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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