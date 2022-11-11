Правительство Эфиопии заявляет, что армия контролирует 70% Тыграя

Правительство Эфиопии заявило в пятницу, что 70 процентов северного региона Тыграй теперь находятся под контролем армии.

«70% Тыграя находится под контролем ENDF (Эфиопские национальные силы обороны)», — заявил в Твиттере советник премьер-министра Абия Ахмеда по национальной безопасности Редван Хусейн, добавив, что в регион поступает необходимая помощь.

Самый северный регион Эфиопии переживает тяжелый гуманитарный кризис из-за нехватки продовольствия и лекарств, а доступ к основным услугам, включая электричество и связь.

На этой неделе в столице Кении Найроби состоялись переговоры между представителями противоборствующих сторон, на которых обсуждались планы по разоружению повстанцев.