Правительство Эфиопии заявляет, что армия контролирует 70% Тыграя
Правительство Эфиопии заявило в пятницу, что 70 процентов северного региона Тыграй теперь находятся под контролем армии.
«70% Тыграя находится под контролем ENDF (Эфиопские национальные силы обороны)», — заявил в Твиттере советник премьер-министра Абия Ахмеда по национальной безопасности Редван Хусейн, добавив, что в регион поступает необходимая помощь.
Самый северный регион Эфиопии переживает тяжелый гуманитарный кризис из-за нехватки продовольствия и лекарств, а доступ к основным услугам, включая электричество и связь.
На этой неделе в столице Кении Найроби состоялись переговоры между представителями противоборствующих сторон, на которых обсуждались планы по разоружению повстанцев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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