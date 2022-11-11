Орбан: жёсткие санкции против России лишь ослабляют экономику Евросоюза
2022-11-11 10:49
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о неэффективности антироссийских санкций ЕС и их вредоносности для самого Брюсселя.
11 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявил, что страны-участницы Евросоюза вводят новые жёсткие санкции в отношении России, однако подобные ограничительные меры имеют обратный эффект, поскольку лишь укрепляют российскую экономику и разрушают европейскую.
Орбан выразил мнение, что официальный Брюссель лишён возможности самостоятельно принимать внешнеполитические решения и подвержен влиянию Соединённых Штатов, из-за чего страдают простые европейские граждане.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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