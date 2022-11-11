В Киеве стартует экстренное отключение электроэнергии из-за новых обстрелов РФ

Глава украинского энергетического холдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко утверждает, что в столице Украины начинаются внеплановые отключения электроэнергии.

В пятницу гендиректор украинского энергоконцерна ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко сообщил, что минувшей ночью вооружённые силы России нанесли новые ракетные удары по критически важным энергетическим объектам страны, из-за чего в Киеве начинается экстренное отключение электроэнергии, которое выбивается из ранее намеченного графика.

Примечательно, что массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины со стороны РФ начались 10 ноября спустя два дня после подрыва Крымского моста.